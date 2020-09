Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку после того, как самолет авиакомпании S7 Airlines экстренно приземлился в аэропорту Кольцово из-за отказа двигателя, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что после взлета сработал датчик отказа двигателя самолета. В связи с этим командир борта принял решение о возврате в аэропорт. На борту воздушного судна в момент происшествия находились 123 человека, из них пять членов экипажа. В результате никто не пострадал. Напомним, вчера самолет компании S7 приземлился в Кольцово из-за отказа одного из четырех двигателей. С пассажирами провели работу представители перевозчика. Работа аэропорта не была приостановлена. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово приземлился самолет из-за отказавшего двигателя

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter