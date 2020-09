14 сентября глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил молодым семьям свидетельства для улучшения жилищных условий, сообщает пресс-служба мэрии.

Субсидии на приобретение жилья или погашение уже имеющегося ипотечного кредита получили 14 тагильских семей. Для каждого получателя субсидии размер выплаты составил 20% от расчетной стоимости жилплощади в городе, также она варьировалась от количества членов семьи. Общая сумма выплат составила 7,3 млн рублей. Наибольшую субсидию получила семья из пяти человек — 740,5 тысяч рублей. Средства выделены в рамках региональной программы по стимулированию развития жилищного строительства. По словам мэра, в 2018 году обсуждался вопрос о прекращении программы, однако было решено не прекращать осуществлять поддержку молодых семей. Программа действует с 2016 года, субсидию получили 76 семей. В Нижнем Тагиле 14 молодым семьям вручили сертификаты на покупку жилья Photo: пресс-служба мэрии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter