В Нижнем Тагиле 14 молодым семьям вручили сертификаты на покупку жилья

Субсидии на приобретение жилья или погашение уже имеющегося ипотечного кредита получили 14 тагильских семей. Для каждого получателя субсидии размер выплаты составил 20% от расчетной стоимости жилплощади в городе, также она варьировалась от количества членов семьи. Общая сумма выплат составила 7,3 млн рублей. Наибольшую субсидию получила семья из пяти человек — 740,5 тысяч рублей. Средства выделены в рамках региональной программы по стимулированию развития жилищного строительства.