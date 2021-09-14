Без горячей воды остались два детсада на ГГМ в Нижнем Тагиле

Без горячей воды остались два детсада на ГГМ в Нижнем Тагиле
Без горячей воды остались два детсада на ГГМ в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:35ОбществоФото: 1MI
14 сентября детские сады № 15, № 207 и несколько домов на улице Захарова остались без горячей воды. По информации УК и «Регионгаз-инвест», причиной стала авария в сети ГВС.

Жители дома № 5 на улице Захарова пожаловались на отсутствие горячей воды 14 сентября.

Нет горячей воды весь день, нам при этом никто не сообщил, что планировали отключить, сообщила читательница TagilCity.ru

Представители УК «Муринские пруды» сказали TagilCity.ru, что отключение произошло из-за проблем с ГВС в районе дома № 11 на Октябрьском проспекте. Утром 14 сентября в УК поступила информация, что «Регионгаз-инвест» проведет ремонтные работы.

На территории Гальянки произошла авария, подтвердили в филиале «Регионгаз-инвест» в Нижнем Тагиле. Количество домов, в которых отключили горячую воду, озвучить отказались.

Отключение горячего водоснабжения коснулась и социальных объектов: детские сады № 15 и № 207 также остались без воды.

По словам представителей учреждения, на работе это не сказалось, поскольку в помещениях установлены водонагреватели.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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