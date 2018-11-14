Дорога в селе Балакино будет отремонтирована в 2019 году

Жительница Горноуральского городского округа Нина Шаповалова обратилась к губернатору Свердловской области по вопросу ремонта дороги от села Лая до села Балакино. По словам женщины, дорога находится в ненадлежащем состоянии.

Планируется, что до ноября 2019 года на участке дороги, длиной 3,5 км, будет выполнен капремонт и заменено асфальтовое покрытие. На ремонт будут выделеныо 25 млн рублей.