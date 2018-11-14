Гражданин Китая незаконно пытался ввезти в Екатеринбург 2 млн рублей

Как пояснил задержанный, он копил деньги 4 года и вез их для сына друга, который учится в Казани. Деньги китаец пытался пронести через «зеленый коридор». Мужчина утверждал, что не знал об обязательной декларации суммы денег свыше 10 тысяч долларов.

Однако таможенники выяснили, что у задержанного есть бизнес в России, а именно лесоперерабатывающее предприятие, то есть его версия не подтвердилась.