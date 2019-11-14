В Нижнем Тагиле три музыкальные школы получили средства на новые инструменты

Выбор учреждений проводился путем отбора Министерством культуры Свердловской области. Средства получили Детские музыкальные школы № 1, № 2 и № 3. Каждому из учреждений на модернизацию инструментов и учебного оборудования выделены средства в размере 7227,5 тысяч рублей, из них — 7017 тысяч рублей — средства областного и федерального бюджетов.