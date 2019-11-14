В Нижнем Тагиле три музыкальные школы получили средства на новые инструменты
Сегодня, 20:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В рамках реализации нацпроекта «Культура» трем учреждениям дополнительного образования Нижнего Тагила выделены средства на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Выбор учреждений проводился путем отбора Министерством культуры Свердловской области. Средства получили Детские музыкальные школы № 1, № 2 и № 3. Каждому из учреждений на модернизацию инструментов и учебного оборудования выделены средства в размере 7227,5 тысяч рублей, из них — 7017 тысяч рублей — средства областного и федерального бюджетов.
Презентационные мероприятия пройдут в учреждениях 30 ноября.
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