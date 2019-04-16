Музыкальные школы Нижнего Тагила получат дополнительное финансирование
Сегодня, 16:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из областного и федерального бюджетов на поддержку школ искусств выделят более 150 млн рублей. Из них 126,3 млн рублей получат музыкальные школы, в числе которых учреждения Нижнего Тагила, сообщает департамент информполитики региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
В число муниципалитетов, которые получат 126,3 млн рублей на закупку инструментов и учебных материалов, вошли Екатеринбург, Лесной, ГО Богданович, Дегтярск, Краснотурьинск, Кушвинский, Новолялинский, Новоуральский, Полевской, Режевской и Тавдинский ГО, а также Нижний Тагил.
Остальные средства – 25,5 млн рублей – получат учреждения культуры Режевского, Североуральского, Тавдинского ГО и МО Алапаевское. Средства выделены на ремонт, оборудование и музыкальные инструменты.
Финансированием также обеспечат Арамашевский, Деевский и Заринский ДК, дом культуры села Глинское, культурные учреждения Большепустенский и Увальский. Из государственной казны поддержку получит детский юношеский досуговый центр «Ровесник» в Североуральске.
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