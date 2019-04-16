Музыкальные школы Нижнего Тагила получат дополнительное финансирование

В число муниципалитетов, которые получат 126,3 млн рублей на закупку инструментов и учебных материалов, вошли Екатеринбург, Лесной, ГО Богданович, Дегтярск, Краснотурьинск, Кушвинский, Новолялинский, Новоуральский, Полевской, Режевской и Тавдинский ГО, а также Нижний Тагил.

Остальные средства – 25,5 млн рублей – получат учреждения культуры Режевского, Североуральского, Тавдинского ГО и МО Алапаевское. Средства выделены на ремонт, оборудование и музыкальные инструменты.