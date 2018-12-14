В отставку из-за опечатки: судья из Екатеринбурга винит себя в ДТП на Фурманова
Судья Верх-Исетского районного суда Виталий Дорошенко подал в отставку из-за опечатки, которую допустил в решении суда по делу водителя, сбившего трех человека на улице Фурманова 14 ноября.
Водитель автомобиля, который 14 ноября в Екатеринбурге на улице Фурманова сбил трех человек, включая 2-летнего ребенка, был лишен прав по медицинским показаниям в августе 2018 года. Но судья Верх-Исетского районного суда, вынося решение, допустил опечатку, из-за которой оно не вступало в силу еще два месяца.
Водитель пошел на хитрость, он обратился в ГАИ с сообщением, что потерял права. После восстановления «утерянного» документа, мужчина продолжил ездить за рулем. В результате чего пострадали три человека.
Считая себя виновным в таком развитии событий, судья Виталий Дорошенко написал прошение о снятии с себя полномочий, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании коллегии, сообщает «Тау Шеремет Новости Урала».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости