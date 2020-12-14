Instagram-блогера из Екатеринбурга задержала полиция в питерском метро

Instagram-блогера из Екатеринбурга задержала полиция в питерском метро

Сегодня, 09:18ОбществоPhoto: страница Михаила Жуйкова в Instagram
В Санкт-Петербурге в метро полицейские задержали екатеринбургского Instagram-блогера Михаила Жуйкова.

В Санкт-Петербурге в метро полицейские задержали екатеринбургского Instagram-блогера Михаила Жуйкова (zhuk_video).

Он вместе с друзьями надел ростовые костюмы животных, молодые люди перепрыгивали через турникет в метро. Некоторые из них долго убегали от полицейских по коридорам, в итоге они все были задержаны.

Жуйкова увезли в отделение полиции, но он отделался только штрафом.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге Жйуков с товарищем переоделись в костюмы полицейских. Они останавливали прохожих для проверки состояния опьянения, при этом заставляли людей приседать.

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