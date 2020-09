В Екатеринбурге лжеполицейские заставляли приседать прохожих

В Екатеринбурге на днях появились ненастоящие полицейские, сообщает Е1.

Они останавливали прохожих для проверки документов, а также проверяли состояние опьянения, заставляя жителей приседать. На самом деле это были Instagram-блогеры Михаил Жуйков (zhuk_video) и Михаил Зыков (patap_m). Однако не все прохожие поверили фейковым полицейским. Некоторые требовали предъявить удостоверение и даже грозились вызвать настоящую полицию. Тем не менее, пранкеры все равно были доставлены в отделение полиции по заявлению жителей Екатеринбурга. Там они написали объяснительную и были отпущены, форму у них не забрали. Напомним, что ранее суд уже штрафовал блогеров на 15 тысяч рублей за перекрытие улицы для съемки клипа. В Екатеринбурге перекрывших дорогу блогеров в новогодних костюмах наказали штрафами

