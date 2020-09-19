В Екатеринбурге лжеполицейские заставляли приседать прохожих

В Екатеринбурге лжеполицейские заставляли приседать прохожих

Сегодня, 12:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге на днях появились ненастоящие полицейские, сообщает Е1.

Они останавливали прохожих для проверки документов, а также проверяли состояние опьянения, заставляя жителей приседать.

На самом деле это были Instagram-блогеры Михаил Жуйков (zhuk_video) и Михаил Зыков (patap_m).

Однако не все прохожие поверили фейковым полицейским. Некоторые требовали предъявить удостоверение и даже грозились вызвать настоящую полицию.

Тем не менее, пранкеры все равно были доставлены в отделение полиции по заявлению жителей Екатеринбурга. Там они написали объяснительную и были отпущены, форму у них не забрали.

Напомним, что ранее суд уже штрафовал блогеров на 15 тысяч рублей за перекрытие улицы для съемки клипа.

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