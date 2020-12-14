На Урале молдованин получил два года тюрьмы за неудачный взрыв банкомата

На Урале молдованин получил два года тюрьмы за неудачный взрыв банкомата

Сегодня, 14:57ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Городской суд Березовска приговорил 26-летнего гражданина Молдавии к двум годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Молодого человека признали виновным в покушении на кражу в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый и трое неустановленных лиц договорились похитить деньги из банкомата. В отношении неизвестных материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

1 ноября 2019 года ночью соучастники, используя средства маскировки, приехали в поселок Кедровка. Они проникли в помещение магазина, где получили доступ к находившемуся там банкомату с 900 тысячами рублей. После этого они подорвали банкомат, используя взятые с собой газ и средства его подачи.

Однако преступники были замечены местными жителями и скрылись с места. В ходе следствия был установлен один из них.

Так как мужчина признался, а во время преступления только наблюдал за окружающей обстановкой, суд смягчил ему наказание.

Напомним, в Березовском горсуде взяли под стражу художника и педагога Михаила Наумова, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней ученицы.

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