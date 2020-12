На Урале молдованин получил два года тюрьмы за неудачный взрыв банкомата

Городской суд Березовска приговорил 26-летнего гражданина Молдавии к двум годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Молодого человека признали виновным в покушении на кражу в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Следствие установило, что обвиняемый и трое неустановленных лиц договорились похитить деньги из банкомата. В отношении неизвестных материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. 1 ноября 2019 года ночью соучастники, используя средства маскировки, приехали в поселок Кедровка. Они проникли в помещение магазина, где получили доступ к находившемуся там банкомату с 900 тысячами рублей. После этого они подорвали банкомат, используя взятые с собой газ и средства его подачи. Однако преступники были замечены местными жителями и скрылись с места. В ходе следствия был установлен один из них. Так как мужчина признался, а во время преступления только наблюдал за окружающей обстановкой, суд смягчил ему наказание. Напомним, в Березовском горсуде взяли под стражу художника и педагога Михаила Наумова, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней ученицы. Судья отправил под стражу обвиненного в педофилии учителя рисования из Березовска

