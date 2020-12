В Нижнем Тагиле за два дня сгорели дом, баня и сарай

В прошедшие выходные дни в Нижнем Тагиле произошло три пожара, при которых сгорели дом, баня и сарай, сообщает пресс-служба ОНД и ПР города и ГГО.

13 декабря около 23.15 поступило сообщение о пожаре в поселке Черноисточинск на улице Красных Партизан. На площади 80 квадратных метров сгорели частный жилой дом, а также надворные постройки. Во время возгорания, хозяева находились дома. Супружеская пара увидела, как в ванной начала искрить электропроводка. Они покинули помещение и вызвали пожарных. Video: TagilCity.ru Ранее в этот же день в 13.46 поступило сообщение о пожаре на улице Павлика Морозова. Там горели сарай и стена бани. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В субботу, 12 декабря в 16.30 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в селе Большая Лая на улице Тагильская. На площади 12 квадратных метров горела баня. Владелец затопил печь в помещении, оставил включенным свет и ушел в дом. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электропроводки. Photo: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО Напомним, 10 декабря из-за неправильного устройства печи в селе Петрокаменском сгорели баня и надворные постройки. Неправильная печь: в селе под Нижним Тагилом сгорели баня и надворные постройки

