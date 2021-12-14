Новым зампрокурора Свердловской области назначен силовик из Санкт-Петербурга

Новым зампрокурора Свердловской области назначен силовик из Санкт-Петербурга
Новым зампрокурора Свердловской области назначен силовик из Санкт-Петербурга
Сегодня, 10:53Общество
Первым заместителем прокурора Свердловской области стал экс-прокурор Кронштадского района Санкт-Петербурга Александр Дуркин.

Об этом сообщили ЕАН со ссылкой на собственные источники. Ранее «Фонтанка» сообщала, что соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным.

Однако на портале правовой информации указа нет. Планируется, что в прокуратуре Дуркин заменит Владимира Маленьких.

Дуркин в 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. По специальности он юрист. В том же году он заступил на службу помощником прокурора в прокуратуре Московского района города. Позднее он стал заместителем прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга, затем — прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга, прокурора Адмиралтейского района города, а затем Кронштадтского района.

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