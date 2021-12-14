Новым зампрокурора Свердловской области назначен силовик из Санкт-Петербурга

Дуркин в 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. По специальности он юрист. В том же году он заступил на службу помощником прокурора в прокуратуре Московского района города. Позднее он стал заместителем прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга, затем — прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга, прокурора Адмиралтейского района города, а затем Кронштадтского района.