Новым зампрокурора Свердловской области назначен силовик из Санкт-Петербурга

Об этом сообщили ЕАН со ссылкой на собственные источники. Ранее «Фонтанка» сообщала, что соответствующий указ уже подписан президентом Владимиром Путиным.
Однако на портале правовой информации указа нет. Планируется, что в прокуратуре Дуркин заменит Владимира Маленьких.
Дуркин в 1999 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. По специальности он юрист. В том же году он заступил на службу помощником прокурора в прокуратуре Московского района города. Позднее он стал заместителем прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга, затем — прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга, прокурора Адмиралтейского района города, а затем Кронштадтского района.