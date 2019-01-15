Гражданин Белоруссии обвиняется в покушении на убийство земляка в поселке Кедровка

54-летний гражданин Белоруссии работал разнорабочим на стройке в поселке Кедровка под Березовским. Жил мужчина в общежитии для работников. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый поссорился с земляком, который ранее служил в правоохранительных органах. Обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за кражу мотоцикла, принадлежащего полицейскому.