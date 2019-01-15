Гражданин Белоруссии обвиняется в покушении на убийство земляка в поселке Кедровка
Сегодня, 20:02ОбществоФото: pixabay.com
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Гражданину Республики Беларусь грозит до 15 лет тюрьмы за покушение на убийство. По версии следствия, мужчина, находясь на заработках в поселке Кедровка, пырнул ножом своего земляка.
54-летний гражданин Белоруссии работал разнорабочим на стройке в поселке Кедровка под Березовским. Жил мужчина в общежитии для работников. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый поссорился с земляком, который ранее служил в правоохранительных органах. Обвиняемый был неоднократно судим, в том числе за кражу мотоцикла, принадлежащего полицейскому.
Для того, чтобы не усугублять конфликт, потерпевший вышел из комнаты общежития, однако обвиняемый догнал его и пырнул ножом в грудь. Мужчина остался жив.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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