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Гражданин Белоруссии обвиняется в покушении на убийство земляка в поселке Кедровка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гражданин Белоруссии обвиняется в покушении на убийство земляка в поселке Кедровка

Сегодня, 20:02ОбществоФото: pixabay.com
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