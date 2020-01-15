Пассажира рейса Москва-Екатеринбург наказали за курение на борту

Инцидент произошел 14 января. Мужчина курил в туалете лайнера и был задержан после приземления самолета в Кольцово. Он пояснил, что не знал о запрете курения на борту.

Нарушитель был доставлен в дежурную часть, в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 500 до 1 500 рублей.