Пассажира рейса Москва-Екатеринбург наказали за курение на борту
Сегодня, 14:28ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жителя Московской области привлекли к ответственности за курение на борту самолета, летевшего в Екатеринбург, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел 14 января. Мужчина курил в туалете лайнера и был задержан после приземления самолета в Кольцово. Он пояснил, что не знал о запрете курения на борту.
Нарушитель был доставлен в дежурную часть, в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 500 до 1 500 рублей.
Напомним, ранее РЖД выступили с предложением ужесточить штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей