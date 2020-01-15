РЖД просит увеличить штрафы за курение и распитие алкоголя в поездах
Сегодня, 09:35ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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РЖД предлагает в два раза увеличить штрафы за курение, распитие спиртных напитков в запрещенных местах, сообщают «Новые Известия».
Сейчас сумма штрафа за данные административные правонарушения составляет от 500 до 1 500 рублей. РЖД предлагает увеличить штраф до 1 000 — 3 000 рублей. Таким образом, организация на законодательном уровне предлагает обеспечить безопасность на транспорте. Именно в ужесточении наказания РЖД видит основные механизмы воздействия на нарушителей.
Помимо этого, организация просит выделить в отдельную статью мелкое хулиганство на транспорте.
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