Четыре ледовые переправы открыты в Гарях и Сосьве
Сегодня, 20:13ОбществоФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Переправы функционируют для перевозки леса и для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.
В Гарях открыты две переправы, грузоподъёмность каждой составляет 15 тонн. В Сосьвенском ГО заработали тоже две переправы, грузоподъемность которых по 25 тонн.
Всего по региону работают 16 ледовых переправ для проезда транспорта и передвижения свердловчан. Из этого числа четыре – это технические переправы, 12 переправ предназначены для обеспечения жизнедеятельности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
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