Четыре ледовые переправы открыты в Гарях и Сосьве

В Гарях открыты две переправы, грузоподъёмность каждой составляет 15 тонн. В Сосьвенском ГО заработали тоже две переправы, грузоподъемность которых по 25 тонн.

Всего по региону работают 16 ледовых переправ для проезда транспорта и передвижения свердловчан. Из этого числа четыре – это технические переправы, 12 переправ предназначены для обеспечения жизнедеятельности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.