Более 230 бездомных животных отловлено в Нижнем Тагиле в 2022 году

15 февраля прошла встреча главы города Владислава Пинаева и учредителями благотворительного фонда «Добрые руки», на которой обсуждался отлов и содержания бездомных животных.
На данный момент с фондом заключен краткосрочный контракт, но организация заявилась на электронные торги по следующему контракту по отлову бездомных собак стоимостью 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.
На данный момент в приюте содержится около 160 собак. Для животных построены вольеры с будками, теплое помещение для щенков, кормление и выгул собак осуществляется два раза в день. По словам президента фонда «Добрые руки» Алены Казаковой, они отлавливают, транспортируют, прививают от бешенства, стерилизуют, помечают животных. Неагрессивные впоследствии возвращаются в прежнюю среду обитания. Служба отлова работает в будние дни по заявкам тагильчан. Приоритет в выездах отдается территориям школ, детских садов и районам частного сектора.
Прорабатывается в данный момент и вопрос строительства муниципального приюта и организации городской службы отлова. Стоимость проекта составляет около 40 млн рублей.
Мы готовим обращение в правительство Свердловской области с просьбой оказать финансовую помощь в его реализации,подчеркнул Владислав Пинаев.