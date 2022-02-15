Более 230 бездомных животных отловлено в Нижнем Тагиле в 2022 году

231 безнадзорное животное отловлено в Нижнем Тагиле за первые полтора месяца 2022 года. За весь 2021 год эта цифра составила 589.

15 февраля прошла встреча главы города Владислава Пинаева и учредителями благотворительного фонда «Добрые руки», на которой обсуждался отлов и содержания бездомных животных. На данный момент с фондом заключен краткосрочный контракт, но организация заявилась на электронные торги по следующему контракту по отлову бездомных собак стоимостью 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации. На данный момент в приюте содержится около 160 собак. Для животных построены вольеры с будками, теплое помещение для щенков, кормление и выгул собак осуществляется два раза в день. По словам президента фонда «Добрые руки» Алены Казаковой, они отлавливают, транспортируют, прививают от бешенства, стерилизуют, помечают животных. Неагрессивные впоследствии возвращаются в прежнюю среду обитания. Служба отлова работает в будние дни по заявкам тагильчан. Приоритет в выездах отдается территориям школ, детских садов и районам частного сектора. Прорабатывается в данный момент и вопрос строительства муниципального приюта и организации городской службы отлова. Стоимость проекта составляет около 40 млн рублей. Мы готовим обращение в правительство Свердловской области с просьбой оказать финансовую помощь в его реализации,подчеркнул Владислав Пинаев. Куйвашев поручил за две недели отловить бездомных собак в Свердловской области

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