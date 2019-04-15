Реализация транспортной реформы в Екатеринбурге займет три года
Сегодня, 18:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Транспортная реформа в Екатеринбурге будет реализовываться на протяжении двух-трех лет. Об этом заявил глава города Александр Высокинский, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Специалисты должны подготовить документы по реформе к 1 июля. На реализацию реформы уйдет два-три года.
По словам Высокинского, сейчас идет работа по анализу запланированных изменений. Через технологии «Яндекса» специалисты отслеживают реальные перемещения людей.
Также мэр отметил, что реформа не может проходить быстро, поэтому обозначены сроки в два-три года. По его мнению, реформа должна пройти так, чтобы горожане не испытывали неудобств.
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