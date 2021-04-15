Облсуд опроверг факт присвоения грифа «секретно» делу убитого бойцами СОБР уральца

Было сделано заявление, что данный факт не соответствует действительности, поскольку суд не может присваивать делу и снимать с него статус «совершенно секретно». Также вопрос касательно присвоения такого грифа решается на стадии предварительного расследования следственными органами, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, Владимир Таушанков был застрелен бойцами СОБР во время штурма его квартиры на ЖБИ. Происшествие случилось 31 мая 2020 года. Молодого человека подозревали в краже обоев из строительного магазина.
15 апреля появилась информация, что теперь запрещено разглашать детали суда над погибшим Владимиром Таушанковым. Об этом заявил представитель семьи погибшего.