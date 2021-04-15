Облсуд опроверг факт присвоения грифа «секретно» делу убитого бойцами СОБР уральца

Свердловский областной суд опроверг информацию о том, что делу в отношении Владимира Таушанкова, который весной 2020 года был застрелен сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге, присвоен статус «совершенно секретно».

Было сделано заявление, что данный факт не соответствует действительности, поскольку суд не может присваивать делу и снимать с него статус «совершенно секретно». Также вопрос касательно присвоения такого грифа решается на стадии предварительного расследования следственными органами, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Напомним, Владимир Таушанков был застрелен бойцами СОБР во время штурма его квартиры на ЖБИ. Происшествие случилось 31 мая 2020 года. Молодого человека подозревали в краже обоев из строительного магазина. 15 апреля появилась информация, что теперь запрещено разглашать детали суда над погибшим Владимиром Таушанковым. Об этом заявил представитель семьи погибшего. Делу убитого бойцами СОБР екатеринбуржца присвоен гриф «секретно»

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