Облсуд опроверг факт присвоения грифа «секретно» делу убитого бойцами СОБР уральца

Облсуд опроверг факт присвоения грифа «секретно» делу убитого бойцами СОБР уральца
Сегодня, 19:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд опроверг информацию о том, что делу в отношении Владимира Таушанкова, который весной 2020 года был застрелен сотрудниками Росгвардии в Екатеринбурге, присвоен статус «совершенно секретно».

Было сделано заявление, что данный факт не соответствует действительности, поскольку суд не может присваивать делу и снимать с него статус «совершенно секретно». Также вопрос касательно присвоения такого грифа решается на стадии предварительного расследования следственными органами, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, Владимир Таушанков был застрелен бойцами СОБР во время штурма его квартиры на ЖБИ. Происшествие случилось 31 мая 2020 года. Молодого человека подозревали в краже обоев из строительного магазина.

15 апреля появилась информация, что теперь запрещено разглашать детали суда над погибшим Владимиром Таушанковым. Об этом заявил представитель семьи погибшего.

Сюжеты:
Екатеринбург
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