Свердловским заключенным под домашний арест разрешат голосовать

16 мая начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Федоров подпишет соглашение с руководителем избирательной комиссии региона Владимиром Русиновым в присутствии журналистов.

Планируется, что граждане, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, впервые смогут проголосовать наравне со всеми уже в сентябре 2019 года на довыборах в Госдуму РФ по Серовскому городскому округу и довыборах в свердловское Заксобрание по Орджоникидзевскому округу.

Планируется, что сотрудники избиркома будут приходить к фигурантам уголовных дел на дом с бюллетенями в день голосования.