Свердловским заключенным под домашний арест разрешат голосовать
Избирком Свердловской области планирует заключить соглашение с региональным ГУФСИН, согласно которому жители Среднего Урала получат возможность участвовать в голосовании несмотря на домашний арест, сообщают «Ведомости Урал».
16 мая начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Федоров подпишет соглашение с руководителем избирательной комиссии региона Владимиром Русиновым в присутствии журналистов.
Планируется, что граждане, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, впервые смогут проголосовать наравне со всеми уже в сентябре 2019 года на довыборах в Госдуму РФ по Серовскому городскому округу и довыборах в свердловское Заксобрание по Орджоникидзевскому округу.
Планируется, что сотрудники избиркома будут приходить к фигурантам уголовных дел на дом с бюллетенями в день голосования.
Напомним, в Госдуму по Серовскому одномандатному округу официально выдвинулся завершивший спортивную карьеру олимпийский чемпион Алексей Шипулин. Конкуренцию ему планируют составить зампредседателя свердловского отделения партии «Яблоко» Ирина Скачкова, экс-депутат Белоярского ГО Владислав Гилев, депутат екатеринбургской городской Думы от партии «Яблоко» Константин Киселев и уральская активистка Евгения Чудновец.