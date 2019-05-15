Серебренников снимет фильм по книге «Петровы в гриппе и вокруг него»

В 2018 году роман свердловского писателя «Петровы в гриппе и вокруг него» был удостоен премии «Национальный бестселлер». Стиль изложения автора критики сравнили с фантасмагорией Гоголя, Булгакова и Мамлеева.

Согласно сюжету, главные герои рядовые автослесарь и библиотекарша Петровы не смотря на заурядные образы имеют маниакальные пристрастия и наклонности, которые обострились в результате предновогоднего гриппа.

Режиссер Кирилл Серебренников планирует съемки фильма в совместном производстве России, Франции и Швейцарии. Продюсером проекта стал Илья Стюарт и компания Hype Film.

Наш фильм, прежде всего, будет о том, как обыденные дела могут вдруг обернуться неожиданной стороной, а поездка на городском автобусе оказаться началом изумительного приключения, заявил Стюарт.