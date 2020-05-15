В Екатеринбурге скончалась одна из гостей свадьбы в Камышлове, зараженная COVID-19

Сын погибшей подтвердил изданию, что его мама скончалась в одной из больниц Екатеринбурга. Он рассказал, что мама 40 лет работала в скорой помощи.

Женщина была на свадьбе, о которой писал на своей странице в «Инстаграм» Евгений Куйвашев. Торжество состоялось в Камышлове, где и проживала женщина. В начале мая ее перевезли в Екатеринбург. Кроме того, подтвердился коронавирус еще у 14 гостей.