В Екатеринбурге скончалась одна из гостей свадьбы в Камышлове, зараженная COVID-19
Сегодня, 10:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Вчера в Екатеринбурге скончалась 60-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом, сообщает E1 со ссылкой на собственные источники.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
При этом, у женщины были сопутствующие заболевания.
Сын погибшей подтвердил изданию, что его мама скончалась в одной из больниц Екатеринбурга. Он рассказал, что мама 40 лет работала в скорой помощи.
Женщина была на свадьбе, о которой писал на своей странице в «Инстаграм» Евгений Куйвашев. Торжество состоялось в Камышлове, где и проживала женщина. В начале мая ее перевезли в Екатеринбург. Кроме того, подтвердился коронавирус еще у 14 гостей.
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