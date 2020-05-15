В Нижнем Тагиле начата подготовка к реконструкции двора на Лебяжке

Так, во дворе по улице Ермака, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61 и улице Лебяжинская 30, 32 сегодня управляющая компания начала демонтажные работы.

В ближайшее время компания «Уралстройкомплекс» начнет ремонтировать внутриквартальные проезды и тротуары, обустраивать парковки, детские площадки, а также тренажерные комплексы.

Пока не начаты строительные работы, жильцы дома вместе с представителями подрядной организации и управления городским хозяйством обсудили проект реконструкции. Жители поддержали идею, что участок будет разделен на зоны по интересам.

Однако жители обеспокоены тем, что в ходе ремонта придется убрать часть зеленых насаждений. Старшие по дому отметили, что они хотят их сохранить, так как сажали сами.

Владислав Пинаев поддержал позицию жильцов. Он уверен, что компромисс будет найден и двор останется «зеленым».

Вместе со специалистами жители рассмотрели варианты планировки территории и выработали ряд компромиссных решений. В частности, они предложили сместить игровую площадку, не расширять проезды до 3,5 метров, уменьшить площадь парковок и организовать машиноместа в обход деревьев. После того, как изменения будут внесены в проект, комиссия, состоящая из представителей застройщика и группы жителей, проведет обход дворовой территории, чтобы поставить маркировку на каждое из деревьев, которые придется убрать.