«Поджог — дело уголовно наказуемое»: Куйвашев обратился к свердловчанам из-за пожаров

«Поджог — дело уголовно наказуемое»: Куйвашев обратился к свердловчанам из-за пожаров
«Поджог — дело уголовно наказуемое»: Куйвашев обратился к свердловчанам из-за пожаров
Сегодня, 10:45ОбществоФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в связи с пожарами, охватившими регион в минувшие выходные.

Как отметил глава региона, все выходные в Свердловской области и Екатеринбурге из-за жаркой и сухой погоды горели парки, леса, дома и заброшенные здания. В этот пожароопасный период, когда все должны быть особенно внимательны и осторожны, большая часть возгораний — порядка 80% — происходит по вине людей, поджигающих тополиный пух и траву в границах населенных пунктов.

Пух хорошо и быстро горит, огонь распространяется молниеносно. Под угрозой — дома, любые постройки, дворы, скверы. И жизни людей. Подумайте только, что можно погубить по собственной глупости! Я напомню: поджог — дело уголовно наказуемое. А если виноват несовершеннолетний, наказание понесут родители, написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Видео:Страница Евгения Куйвашева в Instagram

Также глава региона посоветовал родителям объяснить детям, какими могут быть последствия от поджигания пуха и сухой травы, и обратился с просьбой к курильщикам не бросать из окон автомобилей окурки.

Напомним, по данным на 14 июня более 220 пожаров за сутки зарегистрировано в Свердловской области. 184 пожара из 224, на которые выезжали свердловские спасатели, были связаны с поджогами сухой травы и тополиного пуха.

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