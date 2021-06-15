Как отметил глава региона, все выходные в Свердловской области и Екатеринбурге из-за жаркой и сухой погоды горели парки, леса, дома и заброшенные здания. В этот пожароопасный период, когда все должны быть особенно внимательны и осторожны, большая часть возгораний — порядка 80% — происходит по вине людей, поджигающих тополиный пух и траву в границах населенных пунктов.