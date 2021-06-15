Утверждены новые районные судьи в Свердловской области

Утверждены новые районные судьи в Свердловской области
Утверждены новые районные судьи в Свердловской области
Сегодня, 12:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Указ о назначении новых районных судей Свердловской области издал президент России Владимир Путин. Помимо этого, он утвердил заместителя председателя Екатеринбургского гарнизонного военного суда.

Глава государства назначил Антона Петюркина на 6 лет полномочии заместителя председателя Екатеринбурского гарнизонного военного суда. Руслан Емельянов стал председателем Тавдинского районного суда.

Также президент установил четырёх районных судей. В Белоярском районном суде стал судьёй Егор Шаньгин, в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга — Юлия Меркулова, в Кировском — Варвара Игуменцева, а в Орджоникидзевском районе — Людмила Тарасевич.

Напомним, что в мае 2021 года Путин назначил судьёй Свердловского областного суда Ирину Скоринову, которая ранее занимала пост заместителя председателя Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.

Сюжеты:
Екатеринбург
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