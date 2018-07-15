74% женщин и 58% мужчин на Урале продолжают работать после выхода на пенсию

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На Среднем Урале после выхода на пенсию продолжают работать 74% женщин и 58% мужчин.
Источник: Znak.com
Такие данные предоставил Свердловскстат. За второй квартал 2018 года 216,9 тысяч пенсионеров числятся работающими, 13,9 тысяч людей пенсионного возраста считаются безработными и хотят найти работу.
Общее количество работающего населения Свердловской области составляет 2 миллиона 67,5 тысяч человек. Таким образом, 10% из них-пенсионеры.
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