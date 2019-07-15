Екатеринбурженка «заняла» 160 миллионов рублей и пропала
Сегодня, 10:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала полиция разыскивает 48-летнюю Ольгу Хорошун, подозреваемую в мошенничестве, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
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В период с апреля по май этого года женщина заняла у своих знакомых крупные денежные суммы под предлогом покупки недвижимости, а затем перестала выходить на связь. В настоящий момент в полицию поступило 15 заявлений от потерпевших, общая сумма ущерба составила порядка 160 миллионов рублей.
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По предварительной информации, женщина в месте с супругом покинула столицу Урала в мае этого года. В настоящий момент ее местоположение неизвестно. Располагающих какой-либо информацией просят обращаться по телефонам 8(343)294-14-94 и 02.
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