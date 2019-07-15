Екатеринбурженка «заняла» 160 миллионов рублей и пропала

В период с апреля по май этого года женщина заняла у своих знакомых крупные денежные суммы под предлогом покупки недвижимости, а затем перестала выходить на связь. В настоящий момент в полицию поступило 15 заявлений от потерпевших, общая сумма ущерба составила порядка 160 миллионов рублей.