В России предложили ввести один дополнительный выходной для диспансеризации

В соответствии с действующим законодательством, работодатели обязаны предоставлять два выходных в год для прохождения диспансеризации людям пенсионного и предпенсионного возраста. Минтруд предлагает выделить также один день работникам в возрасте до 40 лет.

Проректор Академии труда Александр Сафонов полагает, что гражданам до 40 лет можно выделять и более одного дня для прохождения обследования.