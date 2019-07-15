В России предложили ввести один дополнительный выходной для диспансеризации
Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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У жителей России может появиться еще один дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.
В соответствии с действующим законодательством, работодатели обязаны предоставлять два выходных в год для прохождения диспансеризации людям пенсионного и предпенсионного возраста. Минтруд предлагает выделить также один день работникам в возрасте до 40 лет.
Проректор Академии труда Александр Сафонов полагает, что гражданам до 40 лет можно выделять и более одного дня для прохождения обследования.
Напомним, что в России начали действовать новые правила прохождения диспансеризации, теперь для граждан старше 40 лет в медобследование включен онкоскрининг.
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