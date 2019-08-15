УрФУ сообщил о возможности передачи корпусов общежития инвесторам
Сегодня, 17:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге УрФУ рассматривает вариант передачи части своих участков инвесторам в обмен на новые корпуса Универсиады-2023, пишет ТАСС со ссылкой на ректора УрФУ Виктора Кокшарова.
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В частности, говорится о старых общежитиях. Данный вариант рассматривается и как аспект расширения. Часть участков могут быть переданы, чтобы в Новокольцовском удалось создать современную инфраструктуру.
Помимо этого, возможно говорить о переезде в другие здания некоторых корпусов институтов. Например, высшей школы экономики и менеджмента совместно с институтом госуправления и предпринимательства.
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