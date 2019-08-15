В Екатеринбурге создадут свое «Сколково» за 24 миллиарда рублей
Сегодня, 20:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге создадут инновационный научно-технологический центр по типу «Сколково», сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
На научный центр «Татищев» до 2028 года направят порядка 24 млрд рублей. По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, резидентами центра станут крупнейшие предприятия, которые занимаются прикладными технологическими исследованиями.
На данный момент согласие на участие в проекте дали 20 резидентов. Резиденты получат налоговые льготы. Заявка на создание научного центра направлена на рассмотрение в Минэкономразвития. Строительство планируется на участке земли в районе Шарташа.
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