В Екатеринбурге создадут свое «Сколково» за 24 миллиарда рублей

На научный центр «Татищев» до 2028 года направят порядка 24 млрд рублей. По словам ректора УрФУ Виктора Кокшарова, резидентами центра станут крупнейшие предприятия, которые занимаются прикладными технологическими исследованиями.

На данный момент согласие на участие в проекте дали 20 резидентов. Резиденты получат налоговые льготы. Заявка на создание научного центра направлена на рассмотрение в Минэкономразвития. Строительство планируется на участке земли в районе Шарташа.