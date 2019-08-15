Ведущий конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» вёл финал шоу через Skype

Соведущий «Мисс Екатеринбург-2001» Антон Зайцев до Екатеринбурга добраться не смог. Мероприятие он проводил при помощи трансляции в Skype, которую вывели на большой экран.

За звание лучшей красавицы города поборются 24 девушки, которые в данный момент выступают на сцене. Напомним, что победительница конкурса получит самокат вместо автомобиля и будет представлять Екатеринбург на всех знаковых мероприятиях на протяжении года.