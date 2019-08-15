Ведущий конкурса «Мисс Екатеринбург-2019» вёл финал шоу через Skype
Сегодня, 21:43ОбществоФото: ural.kp.ru
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В канун Дня города в уральской столице проходит конкурс «Мисс Екатеринбург-2019». Финал прошёл вечером 15 августа в ЦК «Урал», сообщает «Комсомольская правда Урал». Ведущими шоу выступили участница конкурса «Мисс Екатеринбург-2001» Ксения Анташова и ведущий популярной телепередачи «Орёл и решка».
Сюжеты: Екатеринбург
Соведущий «Мисс Екатеринбург-2001» Антон Зайцев до Екатеринбурга добраться не смог. Мероприятие он проводил при помощи трансляции в Skype, которую вывели на большой экран.
За звание лучшей красавицы города поборются 24 девушки, которые в данный момент выступают на сцене. Напомним, что победительница конкурса получит самокат вместо автомобиля и будет представлять Екатеринбург на всех знаковых мероприятиях на протяжении года.
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