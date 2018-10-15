Дело сексуального маньяка из МВД передано в прокуратуру Екатеринбурга

Обвиняемый 9 месяцев изучал свое дело. Он обвиняется в трех изнасилованиях, угрозе убийством, краже и убийстве 14-летней екатеринбурженки.

Тело девочки было найдено на школьном дворе. Перед убийством она была изнасилована. После ДНК-экспертизы и был задержан подозреваемый, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.