Дело сексуального маньяка из МВД передано в прокуратуру Екатеринбурга

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге дело экс-полицейского, который обвиняется в убийстве 14-летней девочки, предано в прокуратуру.
Обвиняемый 9 месяцев изучал свое дело. Он обвиняется в трех изнасилованиях, угрозе убийством, краже и убийстве 14-летней екатеринбурженки.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тело девочки было найдено на школьном дворе. Перед убийством она была изнасилована. После ДНК-экспертизы и был задержан подозреваемый, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей