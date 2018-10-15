«Эльмаш» и «Уралэлектротяжмаш» в Екатеринбурге задолжали рабочим более 22 млн руб.

1 302 работника предприятий «Эльмаш» и «Уралэлектротяжмаш» не получили зарплату в августе 2018 года. Таким образом, предприятия задолжали сотрудникам более 22 млн рублей.

Прокуратура Орджоникидзевского района провела совещания с руководителями компаний-нарушителей, составила график ликвидации долга перед рабочими, а также внесла представления в адрес директоров указанных предприятий.