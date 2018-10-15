«Эльмаш» и «Уралэлектротяжмаш» в Екатеринбурге задолжали рабочим более 22 млн руб.
Сегодня, 15:11Общество
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Компании «Эльмаш» и «Уралэлектротяжмаш» нарушили трудовое законодательство и не выплатили заработную плату сотрудникам за август 2018 года на сумму свыше 22 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
1 302 работника предприятий «Эльмаш» и «Уралэлектротяжмаш» не получили зарплату в августе 2018 года. Таким образом, предприятия задолжали сотрудникам более 22 млн рублей.
Прокуратура Орджоникидзевского района провела совещания с руководителями компаний-нарушителей, составила график ликвидации долга перед рабочими, а также внесла представления в адрес директоров указанных предприятий.
В результате задолженность по зарплате была выплачена в полном объеме, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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