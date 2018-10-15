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«Эльмаш» и «Уралэлектротяжмаш» в Екатеринбурге задолжали рабочим более 22 млн руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Эльмаш» и «Уралэлектротяжмаш» в Екатеринбурге задолжали рабочим более 22 млн руб.

Сегодня, 15:11Общество
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