Концерт в честь 100-летия Комсомола пройдет в Центральной библиотеке Нижнего Тагила

Тагильчане приглашаются на празднование 100-летия Комсомола в Центральную городскую библиотеку по адресу проспект Строителей, 1А. Для гостей выступит фольклорный ансамбль «Соловейка» под руководством Марины Гагариной.

Этот коллектив, который неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, исполнит мелодии времен 1917 года, сообщается на официальном сайте МБУК «Центральная городская библиотека».