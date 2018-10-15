Концерт в честь 100-летия Комсомола пройдет в Центральной библиотеке Нижнего Тагила
Сегодня, 08:00Общество
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18 октября в 14:00 в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила состоится мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею Комсомола.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчане приглашаются на празднование 100-летия Комсомола в Центральную городскую библиотеку по адресу проспект Строителей, 1А. Для гостей выступит фольклорный ансамбль «Соловейка» под руководством Марины Гагариной.
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Этот коллектив, который неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, исполнит мелодии времен 1917 года, сообщается на официальном сайте МБУК «Центральная городская библиотека».
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