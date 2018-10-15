Прокурор требует изолировать снимавшую расправу над инвалидом девушку из Берёзовского

Ранее Берёзовский суд отказался отправить несовершеннолетнюю девушку, которая снимала на видео убийство 20-летнего инвалида, в спецприёмник. Прокуратура решила оспорить это решение и направила жалобу.

Жалоба поступил в суд. Назначен срок подачи для предоставления возражения противоположной стороне - это 22 октября. После этого материалы поступят в Свердловский областной суд, где и будет рассмотрено обращение,сообщила помощник председателя суда Альфия Романова.