Прокурор требует изолировать снимавшую расправу над инвалидом девушку из Берёзовского
Сегодня, 00:30Общество
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Прокуратура города Берёзовский попытается оспорить решение суда на запрет изолировать от общества участницу расправы над инвалидом. Апелляционная жалоба уже подана в соответствующие инстанции.
Ранее Берёзовский суд отказался отправить несовершеннолетнюю девушку, которая снимала на видео убийство 20-летнего инвалида, в спецприёмник. Прокуратура решила оспорить это решение и направила жалобу.
Жалоба поступил в суд. Назначен срок подачи для предоставления возражения противоположной стороне - это 22 октября. После этого материалы поступят в Свердловский областной суд, где и будет рассмотрено обращение,сообщила помощник председателя суда Альфия Романова.
Как сообщает URA.ru, по неподтверждённым сведениям девочка не просто снимала происходящее на смартфон, но и участвовала в избиении. На данный момент двое из убийц арестованы, ещё два молодых человека отправлены под домашний арест.
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