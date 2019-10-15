В Екатеринбурге будет увеличено число природоохранных зон

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В Екатеринбурге может быть увеличено количество особо охраняемых природных территорий, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Решение мэра города Александра Высокинского было поддержано профильной комиссией государственной думы на сегодняшнем заседании.
На данный момент в столице Свердловской области всего 16 природоохранных территорий. К ним могут добавить и другие зоны, к примеру, сквер имени Джавахарлала Неру, сквер по улице Клары Цеткин и сквер ЮНЕСКО.
Статус особо охраняемой природной территории запрещает заниматься на ней капитальным строительством. Согласно стратегии развития Екатеринбурга, до 2035 года количество таких зон вырастет до 40.
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