Уральских учителей старше 65 лет переведут на «удаленку»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о переводе педагогов старше 65 лет на удаленный режим работы. Об этом он сообщил на заседании оперштаба.

Решению способствовали продление режима повышенной готовности в регионе и участившиеся случаи заражения коронавирусом в образовательных учреждениях. Те, кто еще продолжает ходить на работу в обязательном порядке будут отправлены на дистанционный труд. Это сделано для их здоровья,сказал Куйвашев в ходе заседания оперативного штаба Свердловской области. Напомним, одно за другим образовательное учреждение закрывается на дистант в Свердловской области в связи и эпидемиями ОРВИ и COVID-19. Так, сегодня в Екатеринбурге закрыли на дистант музыкальную школу № 1 имени Фролова. В Екатеринбурге музыкальную школу отправили на дистант из-за коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter