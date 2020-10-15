Уральских учителей старше 65 лет переведут на «удаленку»

Уральских учителей старше 65 лет переведут на «удаленку»

Сегодня, 18:55ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о переводе педагогов старше 65 лет на удаленный режим работы. Об этом он сообщил на заседании оперштаба.

Решению способствовали продление режима повышенной готовности в регионе и участившиеся случаи заражения коронавирусом в образовательных учреждениях.

Те, кто еще продолжает ходить на работу в обязательном порядке будут отправлены на дистанционный труд. Это сделано для их здоровья,сказал Куйвашев в ходе заседания оперативного штаба Свердловской области.

Напомним, одно за другим образовательное учреждение закрывается на дистант в Свердловской области в связи и эпидемиями ОРВИ и COVID-19. Так, сегодня в Екатеринбурге закрыли на дистант музыкальную школу № 1 имени Фролова.

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