В Нижнем Тагиле установят новую систему оповещения за 8,6 миллиона рублей

Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для монтажа новой системы оповещения на нескольких объектах.

Согласно документации, заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Подрядчик должен выполнить монтаж систем оповещения, а также пуско-наладочные работы. Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». Монтаж систем требуется на следующих объектах: «Площадь Славы» с примыкающим к ней бульваром Дзержинского;

МКУ «Администрация Ленинского района на улице Горошникова, 56;

Школа №100 на улице Смелянского, 5;

Школа №25 на улице Гагарина, 11;

ФОК "Президентский" на Уральском проспекте, 65;

Школа №30 на улице Верхняя Черепанова, 17а;

Школа №21 на улице Некрасова, 1. Работы должны быть выполнены в течение 60 дней с момента заключения контракта. Начальная стоимость составляет 8,6 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 21 октября. Напомним, в начале июля администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для замены пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МБОУ СОШ № 35, на улице Патона, 7. Стоимость работ составляет 1,7 миллиона рублей. Работы должны быть проведены в течение 10 дней с момента заключения договора. В Нижнем Тагиле в школе №35 установят пожарную сигнализацию за 1,7 миллиона

