За хищение 400 тысяч экс-администратору «Пятерочки» в Екатеринбурге грозит до 6 лет

За хищение 400 тысяч экс-администратору «Пятерочки» в Екатеринбурге грозит до 6 лет
За хищение 400 тысяч экс-администратору «Пятерочки» в Екатеринбурге грозит до 6 лет
Сегодня, 13:32ОбществоФото: 1MI
26-летнему бывшему администратору «Пятерочки» в Екатеринбурге грозит до 6 лет лишения свободы за хищение 400 тысяч рублей на акциях и скидках магазина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, молодой человек в период с апреля по июнь 2021 года, находился на рабочем месте и продавал акционные товары самому себе со скидкой. После этого он оформлял мнимый возврат продуктов, но уже без скидки. При этом разницу мужчина оставлял себе.

На работу обвиняемый пришел в 2020 году. Сначала он работал продавцом-кассиром, а позднее уже был назначен администратором.

Во время трудоустройства с ним был заключен договор о материальной ответственности.

Обвинение бывшему администратору предъявлено за присвоение, в том числе и крупном размере.

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Екатеринбург
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