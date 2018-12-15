Номер телефона для сообщения о коррупции в сфере ЖКХ появился в Свердловской области

В регионе появился номер телефона для сообщения о коррупции в сфере ЖКХ, указ 13 декабря утвердил минэнергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Средство связи с ЖКХ будет действовать круглые сутки. На автоответчик нужно будет сообщить сведения, а сотрудник министерства в течение одного рабочего дня прослушает вашу запись и сообщит об изложенных фактах министру.