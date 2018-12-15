Номер телефона для сообщения о коррупции в сфере ЖКХ появился в Свердловской области
Сегодня, 16:36ОбществоФото: pixabay.com
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+7 (343) 3120039 – телефон для оповещения о коррупции в сфере ЖКХ в Свердловской области.
В регионе появился номер телефона для сообщения о коррупции в сфере ЖКХ, указ 13 декабря утвердил минэнергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
Средство связи с ЖКХ будет действовать круглые сутки. На автоответчик нужно будет сообщить сведения, а сотрудник министерства в течение одного рабочего дня прослушает вашу запись и сообщит об изложенных фактах министру.
Решение будет приниматься в течение трех рабочих дней. Если будут выявлены противоправные действия, Смирнов передаст информацию в отдел кадров ЖКХ, сообщает ЕАН.
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