На Урале «Пятёрочка» получила штраф из-за несоблюдения «антиковидных» норм

В Екатеринбурге «Пятерочку» оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыполнение мер по защите от СОVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

После жалоб покупателей проверку проводили специалисты Роспотребнадзора в магазине на улице Амундсена, 63. При проведении мероприятия было установлено нарушение санитарно-эпидемиологического режима по защите от коронавируса. Так, в торговом зале отсутствовала разметка для социальной дистанции покупателей, в помещениях магазина не проводилась уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, работникам не измеряли температуру, отсутствовали антисептики на рабочих местах кассиров и в туалетах. По результатам административного расследования в отношении ООО «Агроторг», которое является владельцем «Пятерочки», был составлен протокол об административном правонарушении. Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей. Напомним, в Екатеринбурге суд на 30 дней приостановил работу магазина «Верный» из-за того, что в нем не устранили ранее выявленные нарушения по санитарным требованиям к шуму. На Урале суд на 30 дней приостановил работу «Верного» из-за неустраненного шума

