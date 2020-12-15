На Урале «Пятёрочка» получила штраф из-за несоблюдения «антиковидных» норм

После жалоб покупателей проверку проводили специалисты Роспотребнадзора в магазине на улице Амундсена, 63.
При проведении мероприятия было установлено нарушение санитарно-эпидемиологического режима по защите от коронавируса.
Так, в торговом зале отсутствовала разметка для социальной дистанции покупателей, в помещениях магазина не проводилась уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, работникам не измеряли температуру, отсутствовали антисептики на рабочих местах кассиров и в туалетах.
По результатам административного расследования в отношении ООО «Агроторг», которое является владельцем «Пятерочки», был составлен протокол об административном правонарушении. Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге суд на 30 дней приостановил работу магазина «Верный» из-за того, что в нем не устранили ранее выявленные нарушения по санитарным требованиям к шуму.