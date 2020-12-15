На Урале «Пятёрочка» получила штраф из-за несоблюдения «антиковидных» норм

Так, в торговом зале отсутствовала разметка для социальной дистанции покупателей, в помещениях магазина не проводилась уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, работникам не измеряли температуру, отсутствовали антисептики на рабочих местах кассиров и в туалетах.