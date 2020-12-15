На Урале «Пятёрочка» получила штраф из-за несоблюдения «антиковидных» норм

На Урале «Пятёрочка» получила штраф из-за несоблюдения «антиковидных» норм

Сегодня, 15:13ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге «Пятерочку» оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыполнение мер по защите от СОVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

После жалоб покупателей проверку проводили специалисты Роспотребнадзора в магазине на улице Амундсена, 63.

При проведении мероприятия было установлено нарушение санитарно-эпидемиологического режима по защите от коронавируса.

Так, в торговом зале отсутствовала разметка для социальной дистанции покупателей, в помещениях магазина не проводилась уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Кроме того, работникам не измеряли температуру, отсутствовали антисептики на рабочих местах кассиров и в туалетах.

По результатам административного расследования в отношении ООО «Агроторг», которое является владельцем «Пятерочки», был составлен протокол об административном правонарушении. Предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге суд на 30 дней приостановил работу магазина «Верный» из-за того, что в нем не устранили ранее выявленные нарушения по санитарным требованиям к шуму.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
штрафРоспотребнадзорпятерочкаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы