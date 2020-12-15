Обвиняемый в убийстве 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле выступил в суде

Обвиняемый в убийстве 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле выступил в суде

Сегодня, 14:48ОбществоPhoto: pixabay.com
Тагильчанин Александр Борисов, которого обвиняют в умышленном убийстве восьмилетнего Егора Коркунова, сегодня выступил в суде.

Мужчина подробно рассказал о том, что произошло в день трагедии. По его словам, собравшаяся компания сначала вообще не собиралась доставать ружьё и стрелять по банкам. Он рассказал, что они ехали за шишками, открыли багажник, для того, чтобы выпустить собаку. Тогда к ним подошли дети, они увидели оружие и попросили пострелять, при этом они сами подобрали банки и выбрали направление стрельбы.

Мы стреляли втроём. Это все видно на записи. Для парня я заряжал [ружьё] сам в целях безопасности,цитирует обвиняемого Е1.

Также он извинился и сказал, что не разбирается в технических характеристиках ружья.

Даже и не мог представить, что оно может убить кого-то,заявил Борисов.

Кроме того, мужчина сказал, что в день трагедии был трезвым и вообще редко употребляет алкоголь. С раненым мальчиком он находился до приезда скорой помощи. Ранее один участник трагедии, подтвердил, что смертельный выстрел совершил не Борисов, а 14-летний подросток, которому обвиняемый дал свою пневматическую винтовку.

Напомним, трагедия произошла 4 августа 2019 года в Нижнем Тагиле. Борисов с компанией друзей устроил стрельбу из пневматического оружия рядом с тарзанкой, которая была излюбленным местом детей. Одна из пуль попала в голову семилетнего мальчика, который через полгода умер в больнице. Борисову грозит пожизненный срок.

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