Обвиняемый в убийстве 8-летнего мальчика в Нижнем Тагиле выступил в суде

Мужчина подробно рассказал о том, что произошло в день трагедии. По его словам, собравшаяся компания сначала вообще не собиралась доставать ружьё и стрелять по банкам. Он рассказал, что они ехали за шишками, открыли багажник, для того, чтобы выпустить собаку. Тогда к ним подошли дети, они увидели оружие и попросили пострелять, при этом они сами подобрали банки и выбрали направление стрельбы.