Городскому историческому архиву Нижнего Тагила исполнилось 15 лет
Сегодня, 16:43ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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15 января Нижнетагильскому городскому историческому архиву исполнилось 15 лет.
Сюжеты: Нижний Тагил
Архив Нижнего Тагила выполняет функции хранения и использования документов Архивного фонда РФ. Здесь собрано документальное наследие по истории края, данные материалы используют краеведы, студенты, исследователи генеалогии и многие другие специалисты.
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Первым сотрудником Нижнетагильского архива стала Татьяна Вязова, которая заняла должность директора. На сегодняшний день в штате числятся 18 работников, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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