Семь лет тюрьмы грозит жителю села Петрокаменское за незаконную рубку леса

Уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений, совершенное в особо крупном размере возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ.
В январе 2021 года в отделение полиции обратился представитель Нижнетагильского лесничества с заявлением, что в районе «Шумихинского» совхоза Петрокаменского участкового лесничества неизвестный срубил сосны и березы объемом более 20 кубических метров. Ущерб составил около 170 тысяч рублей.
В ходе проверки был выявлен 30-летний ранее не судимый житель села Петрокаменское. Оперативники установили, что подозреваемый сначала вырубал лес по приобретенной лицензии, однако продолжил деятельность после того, как ее срок истек. В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли у мужчины три бензопилы.
Подозреваемый написал явку с повинной и готов возместить сумму причиненного материального ущерба.
Напомним, в июле 2019 года полицейские задержали троих азербайджанцев, которые вырубили под Нижним Тагилом сосны на 5,5 миллиона рублей. Двоих из них суд приговорил к условным срокам, а третий получил 14 лет лишения свободы, так как было доказано, что он распространял наркотики.