Семь лет тюрьмы грозит жителю села Петрокаменское за незаконную рубку леса

Напомним, в июле 2019 года полицейские задержали троих азербайджанцев, которые вырубили под Нижним Тагилом сосны на 5,5 миллиона рублей. Двоих из них суд приговорил к условным срокам, а третий получил 14 лет лишения свободы, так как было доказано, что он распространял наркотики.