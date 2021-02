Семь лет тюрьмы грозит жителю села Петрокаменское за незаконную рубку леса

Жителю села Петрокаменское под Нижним Тагилом грозит семь лет лишения свободы за незаконную вырубку сосен и берез, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений, совершенное в особо крупном размере возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ. В январе 2021 года в отделение полиции обратился представитель Нижнетагильского лесничества с заявлением, что в районе «Шумихинского» совхоза Петрокаменского участкового лесничества неизвестный срубил сосны и березы объемом более 20 кубических метров. Ущерб составил около 170 тысяч рублей. В ходе проверки был выявлен 30-летний ранее не судимый житель села Петрокаменское. Оперативники установили, что подозреваемый сначала вырубал лес по приобретенной лицензии, однако продолжил деятельность после того, как ее срок истек. В качестве вещественных доказательств сотрудники полиции изъяли у мужчины три бензопилы. Подозреваемый написал явку с повинной и готов возместить сумму причиненного материального ущерба. Photo: МУ МВД "Нижнетагильское" Напомним, в июле 2019 года полицейские задержали троих азербайджанцев, которые вырубили под Нижним Тагилом сосны на 5,5 миллиона рублей. Двоих из них суд приговорил к условным срокам, а третий получил 14 лет лишения свободы, так как было доказано, что он распространял наркотики. Трое азербайджанцев вырубили под Нижним Тагилом сосны на 5,5 миллионов рублей

