Дороги весной отгрейдеруют в Покровском и Зональном под Нижним Тагилом за 119 тысяч

Дороги весной отгрейдеруют в Покровском и Зональном под Нижним Тагилом за 119 тысяч

Сегодня, 14:11ОбществоФото: pixabay.com
Подрядчика для грейдирования дорог в селе Покровское и поселке Зональный под Нижним Тагилом ищет Покровская территориальная администрация.

Электронный аукцион объявлен 12 марта, заявки от подрядчиков принимаются до 22 марта. Начальная цена контракта составляет 119 тысяч рублей.

Грейдирование дорог необходимо проводить с 1 мая по 30 июня 2021 года. В поселке Зональный работы нужно провести на улице Совхозная, в селе Покровское — на улице Мира (от дома № 1 до улицы Советская), а также на улицах Широкая, Надеждинская, Симбирская, Бондина, Совхозная и Солнечная, согласно проекту контракта.

Подрядчик должен гарантировать качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, эксплуатация объектов должна быть возможна на протяжении гарантийного срока, который действует в течение срока контракта. Заказчик может предъявлять требования в течение установленного гарантийного срока, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. Указанные дефекты должны быть устранены в течение двух рабочих дней.

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