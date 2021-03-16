Дороги весной отгрейдеруют в Покровском и Зональном под Нижним Тагилом за 119 тысяч

Грейдирование дорог необходимо проводить с 1 мая по 30 июня 2021 года. В поселке Зональный работы нужно провести на улице Совхозная, в селе Покровское — на улице Мира (от дома № 1 до улицы Советская), а также на улицах Широкая, Надеждинская, Симбирская, Бондина, Совхозная и Солнечная, согласно проекту контракта.