Дороги весной отгрейдеруют в Покровском и Зональном под Нижним Тагилом за 119 тысяч

Электронный аукцион объявлен 12 марта, заявки от подрядчиков принимаются до 22 марта. Начальная цена контракта составляет 119 тысяч рублей.
Грейдирование дорог необходимо проводить с 1 мая по 30 июня 2021 года. В поселке Зональный работы нужно провести на улице Совхозная, в селе Покровское — на улице Мира (от дома № 1 до улицы Советская), а также на улицах Широкая, Надеждинская, Симбирская, Бондина, Совхозная и Солнечная, согласно проекту контракта.
Подрядчик должен гарантировать качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами, эксплуатация объектов должна быть возможна на протяжении гарантийного срока, который действует в течение срока контракта. Заказчик может предъявлять требования в течение установленного гарантийного срока, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. Указанные дефекты должны быть устранены в течение двух рабочих дней.