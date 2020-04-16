Цветков прокомментировал ситуацию с самоизолировавшимися свердловскими медиками
Сегодня, 14:26ОбществоФото: TagilCity.ru
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Глава свердловского Минздрава Андрей Цветков прокомментировал ситуацию с самоизоляцией нескольких медиков из-за подозрения на коронавирус, сообщает «Федерал Пресс».
Сюжеты: Коронавирус
Напомним, ранее стало известно о самоизоляции врачей двух свердловских больниц из-за контакта с заболевшими коронавирусом. Первый случай произошел в горбольнице № 20. Туда поступил пациент с пневмонией, а потом у него подтвердился коронавирус. Контактировавшим медикам пришлось уйти на самоизоляцию, медучреждение было закрыто.
Глава Минздрава подтвердил нахождение на самоизоляции главврача больницы № 14. Он также имел контакт с больным коронавирусом.
По словам Цветкова, все свердловские медработники обеспечены масками и прочими средствами защиты.
Напомним, регионе подтверждено 111 случаев коронавируса.
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