Цветков прокомментировал ситуацию с самоизолировавшимися свердловскими медиками

Напомним, ранее стало известно о самоизоляции врачей двух свердловских больниц из-за контакта с заболевшими коронавирусом. Первый случай произошел в горбольнице № 20. Туда поступил пациент с пневмонией, а потом у него подтвердился коронавирус. Контактировавшим медикам пришлось уйти на самоизоляцию, медучреждение было закрыто.