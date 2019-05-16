Третий день противостояния из-за Храма-на-Драме начался с того, что сквер начали огораживать прочным забором, пригнали технику и буровую установку. Утром этого же дня в полицию на опрос были приглашены четверо активистов. Позже стартовали судебные процессы над 21-м человеком, задержанным во время акции 14 мая. Днем 15 мая стали поступать сообщения об усилении екатеринбургской полиции. Портал Е1 сообщил со ссылкой на слова очевидцев, что в Екатеринбург едет ОМОН из Челябинской области. По неподтвержденной информации, полиция столицы Урала была усилена правоохранителями из других городов области, в том числе из Нижнего Тагила.

Днем обстановка у сквера оставалась довольно мирной. Горожане гуляли вокруг территории, слушали музыку. Одна из активисток приковала себя к дереву велосипедной цепью. С полицейскими девушка беседовала спокойно и пояснила, что просто хочет привлечь внимание к проблеме. Через некоторое время полицейские попытались освободить девушку с помощью садовых ножниц. Когда правоохранители отвлеклись, она исчезла. Однако очевидцы сообщили, что позже девушку увели в полицейский автомобиль и задержали.

Вечером в 21.30 активисты провели акцию во время которой направили сотни лучей света от фонариков на место, где появится храм. Однако ожидаемого зрелищного эффекта не получилось, и горожане обещали провести акцию 16 мая в более позднее время.

«Сталин Гулаг» в Твиттере написал, что Екатеринбург — это столица России. Свердловские журналисты стали с гордостью распространять эту запись.

Екатеринбург, конечно же, столица России — Сталингулаг (@StalinGulag) 15 мая 2019 г.

Словно подтверждая слова, жители Екатеринбурга отстаивали право на сквер, в котором 15 мая собралось еще больше силовиков. С наступлением темноты горожане перешли к активным действиям и начали зажигать фаеры и взрывать петарды. Силовики, по словам очевидцев, в этот раз действовали жестко и уверенно. При задержании людей применялись дубинки. По данным портала Е1, задержали примерно 150 человек, среди них были подростки. При этом ТАСС со ссылкой на официальные источники сообщает лишь о 33 задержанных. СМИ пишут также о нескольких пострадавших, однако официальные данные пока не предоставлены.

Среди пикетчиков был замечен депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев. Корреспондентам Е1 он пояснил, что приходит посмотреть, как развивается ситуация и считает, что проблему можно решить.

Мне говорят о том, что референдум стоит около ста миллионов. Противостояние и вот этот забор стоят гораздо больше этих ста миллионов, на которые можно было бы провести референдум. Столкновения, кровь, противостояние и раскол стоят дороже и ста, и миллиардов рублей,сказал Киселев.

Тем временем екатеринбургский ФК «Урал» вышел в финал Кубка России. Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев области написал об этом на своей странице в соцсети после матча:

Мы делаем все для нашей команды: прекрасный стадион, прекрасная база, большое количество болельщиков на трибунах. Спасибо, болельщикам, жителям Екатеринбурга, спонсорам! Впереди финал Кубка России. Вперёд «Урал»! Мы вместе!

Пока шел футбольный матч, горожане предлагали силовикам угоститься пиццей.

После полуночи силовики встали стеной и начали вытеснять людей из сквера, тех, кто неповиновался, били дубинками. Горожане не сдавались и кричали: «До завтра!», «Мужики, мы вернемся!» Во время задержаний люди пели песни «Прорвемся, опера» группы Любэ, «Скованные одной цепью» группы «Наутилус Помпилиус», группы «Звери» — «Районы-кварталы».

В 2 часа ночи силовикам удалось вытеснить основную массу народа, многие горожане разошлись. Тогда же было снято оцепление, и ОМОН уехал.

Видео Видео: е1.ru