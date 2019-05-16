В Нижнем Тагиле 44 семьи получат субсидии на улучшение жилья
В Нижнем Тагиле 44 семьям вручили свидетельство о получении субсидии на строительство дома, приобретение жилья или погашение ипотеки, информирует пресс-служба администрации города.
30 тагильских семей получили сертификаты в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами россиян. Размер выплаты составит 40% от рыночной стоимости жилья.
Сумма сертификата варьируется в зависимости от количества членов семьи. Так, многодетная семья из семи человек получит порядка 2 млн рублей, семья их двух человек – 641 тысячу рублей. Всего для тагильских семей выделили 35,5 млн рублей: из городской казны на эти цели направили 15,76 млн рублей, из регионального и федерального бюджетов – 19,78 млн рублей.
Еще 14 семей получат субсидию в 6,59 млн рублей. Размер выплаты составляет 20% от стоимости жилья. Средства выделены в рамках региональной подпрограммы, которая введена в регионе с 2016 года для поддержки семей, ранее участвовавших в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей».
Свидетельства на получение социальной выплаты вручал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Надеюсь, что эти сертификаты станут хорошим подспорьем для покупки или строительства жилья, сказал Пинаев.
По информации управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики мэрии, финансовую поддержку получила 621 семья. В 2019 году в очереди на улучшение жилья числятся 550 семей.