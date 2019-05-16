В Нижнем Тагиле 44 семьи получат субсидии на улучшение жилья

30 тагильских семей получили сертификаты в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами россиян. Размер выплаты составит 40% от рыночной стоимости жилья.

Сумма сертификата варьируется в зависимости от количества членов семьи. Так, многодетная семья из семи человек получит порядка 2 млн рублей, семья их двух человек – 641 тысячу рублей. Всего для тагильских семей выделили 35,5 млн рублей: из городской казны на эти цели направили 15,76 млн рублей, из регионального и федерального бюджетов – 19,78 млн рублей.

Еще 14 семей получат субсидию в 6,59 млн рублей. Размер выплаты составляет 20% от стоимости жилья. Средства выделены в рамках региональной подпрограммы, которая введена в регионе с 2016 года для поддержки семей, ранее участвовавших в мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей».

Свидетельства на получение социальной выплаты вручал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Надеюсь, что эти сертификаты станут хорошим подспорьем для покупки или строительства жилья, сказал Пинаев.