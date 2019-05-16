Вихарев планирует приватизировать «Спезавтобазу» до 2021 года

Ранее на заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности замначальника ДУМИ Владимир Захаров, ссылаясь на слова мэра Александра Высокинского заявил, что являясь региональным оператором в ближайшие 12 лет «Спецавтобаза» должна находиться под пристальным вниманием властей, поэтому приватизировать МУП нельзя.

Однако Григорий Вихарев заочно опроверг данное мнение в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по муниципальной собственности.

Что такое МУП? Это предприятие, которым владеет город. И что такое ООО? 100% акций также за муниципалитетом останется. Высокинский ничего не сможет сделать с указом президента. И хотим мы или нет, но подойдем к тому, что нужно будет приватизировать, цитирует Вихарева «Деловой квартал».

По мнению директора ЕМУП предприятие должно быть приватизировано до 2021 года в соответствии с указом президента об обязательной приватизации всех унитарных предприятий.