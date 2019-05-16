Вихарев планирует приватизировать «Спезавтобазу» до 2021 года
Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев заявил о своем намерении приватизировать предприятие до 2021 года, сообщают «Ведомости Урал».
Ранее на заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности замначальника ДУМИ Владимир Захаров, ссылаясь на слова мэра Александра Высокинского заявил, что являясь региональным оператором в ближайшие 12 лет «Спецавтобаза» должна находиться под пристальным вниманием властей, поэтому приватизировать МУП нельзя.
Однако Григорий Вихарев заочно опроверг данное мнение в ходе заседания комиссии гордумы Екатеринбурга по муниципальной собственности.
Что такое МУП? Это предприятие, которым владеет город. И что такое ООО? 100% акций также за муниципалитетом останется. Высокинский ничего не сможет сделать с указом президента. И хотим мы или нет, но подойдем к тому, что нужно будет приватизировать, цитирует Вихарева «Деловой квартал».
По мнению директора ЕМУП предприятие должно быть приватизировано до 2021 года в соответствии с указом президента об обязательной приватизации всех унитарных предприятий.
ЕМУП «Спецавтобаза» выбрана РЕК в качестве оператора по обращению с ТКО в Екатеринбурге.